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Marmaraereğlisi'nde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Marmaraereğlisi'nde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette 19 kaçak göçmen bulundu. Sürücü F.V. gözaltına alınırken, Yunanistan'a gitmek üzere anlaştıkları öğrenilen göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli, mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonetten 19 kaçak göçmen çıkarken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak göçmenleri taşıyan aracın ilçeden geçiş yapacağı belirlendi. Takibe alınan kamyonet, uygulama noktasında durduruldu. Aramada, kamyonetin kasasında branda altına gizlenmiş 7'si kadın 19 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F. V., gözaltına alındı. F.V., hurdacılık yaptığını belirterek, göçmenlerin aracına zorla bindiğini öne sürdü. İfadeleri alınan göçmenler ise F.V. ile Yunanistan'a gitmek üzere anlaştıklarını ve araca kendisinin bindirdiğini söylediği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen F.V., çıkarıldığı mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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