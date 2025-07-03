Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Önder Dereli, E.İ. yönetimindeki bir kamyonet tarafından çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.İ. yönetimindeki 48 U 8502 plakalı kamyonet, Beçin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Önder Dereli'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Dereli, ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
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