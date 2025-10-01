Kamyonetin Çarptığı İki Öğrenci Toprağa Verildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Elif Naz Aslan (13) ve Rabia Kaynar (13), toprağa verildi. Aslan ve Kaynar'ın okulun ardından dışarıda vakit geçirdikten sonra evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, 29 Eylül'de saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sultan Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aslan ve Kaynar kurtarılamadı. 2 arkadaşın okul sonrası dışarıda vakit geçirdikleri, evlerine dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazanın ardından gözaltın alınan kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'Yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi.

Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası, dün ikindi vakti İlkadım ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlıklarında toprağa verildi.