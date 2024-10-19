Kamyonetin Çarptığı Anneanne ve Torun Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet kazasının ardından kamyonetin çarptığı anneanne Ayşe Dulmeci ve torunu Ferdi Serinkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti.
İlyas Dulmeci'nin kullandığı 09 AHZ 169 plakalı motosiklet, Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Motosikletteki Ayşe Dulmeci ve 3 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan yola savruldu.
Daha sonra anneanne ve toruna, A.R.D'nin kullandığı 34 EBK 636 plakalı kamyon çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ayşe Dulmeci ile torununun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.