Kamyonet Sürücüsü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Burdur'da Hüseyin Öz'ün yaralandığı, 3 ay önce evlendiği eşi İlknur Öz'ün de hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.C.G. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan, İlknur Öz'ün cenazesi Yeşilova ilçesine bağlı Bayırbaşı köyünde toprağa verildi.