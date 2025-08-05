Kamyonet Sürücüsü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Burdur'da 3 ay önce eşi hayatını kaybeden Hüseyin Öz'ün yaralandığı kazanın sürücüsü H.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Eşinin cenazesi ise toprağa verildi.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Burdur'da Hüseyin Öz'ün yaralandığı, 3 ay önce evlendiği eşi İlknur Öz'ün de hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.C.G. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan, İlknur Öz'ün cenazesi Yeşilova ilçesine bağlı Bayırbaşı köyünde toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel