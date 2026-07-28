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Niğde'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: 190 Bin TL Ceza

Niğde'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: 190 Bin TL Ceza
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Niğde'de trafikte yol verme tartışması yaşayan otomobil sürücüsü O.B., kargo aracındaki B.Ö.'yü darbetti. Olay kask kamerasına yansırken, polis O.B.'ye 190 bin TL ceza kesip ehliyetine 60 gün el koydu ve aracını trafikten menetti.

NİĞDE'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inerek tartıştığı kargo çalışanı B.Ö.'yü aracının içinde darbeden O.B.'ye, 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin aracı, trafikten menedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'yü darbetti. O anlar, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı. Polis merkezine giden taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca O.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracını da trafikten menetti. O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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