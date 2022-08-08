Haber : Kamyonet, otomobile çarpıp mağazaya girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet, otomobile çarpıp mağazaya girdi

 - Güncelleme:
Kamyonet, otomobile çarpıp mağazaya girdi

DİYARBAKIR'da park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile çarpan kapalı kasa kamyonet, mağazaya girdi.

DİYARBAKIR'da park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile çarpan kapalı kasa kamyonet, mağazaya girdi. Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. 21 BV 734 plakalı kapalı kasa kamyonetin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre aracını mağazanın önüne park etmek istedi. Burada park halindeki 34 DZZ 065 plakalı otomobilin sürücüsü ise bu sırada çıkmak için geri manevra yaptı. Kamyonetin sürücüsü, otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak otomobile çarpan kamyonet, mağazaya girdi. Mağazada hasar oluşurken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Mahabad Fırat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title