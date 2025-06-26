Kamyonet Kapağının Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Nisanur Durgut Hayatını Kaybetti

Kamyonet Kapağının Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Nisanur Durgut Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir kazada kamyonet kasası kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Nisanur Durgut, 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde 20 gün önce açık kalan kamyonet kasası kapağının çarpması sonucu Nisanur Durgut'un (15) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 20 gün önce Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ayyıldız'ın kullandığı, Kadınhanı Belediyesi'ne ait kamyonetin açık kalan kasası kapağı, yol kenarında ağabeyi Hakan Durgut'un kullandığı motosiklette bulunan Nisa Durgut'a çarptı. Ağır yaralanan Nisa Durgut, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Durgut, 13 Haziran'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yaşar Ayyıldız tutuklanırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; açık kalan kasa kapağının Nisanur Durgut'a çarpması, sürücünün de yola devam etmesi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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