Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sepetindeki iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletin sepetindeki iki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgutlu İzmir yolu Irlamaz köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünde seyir halinde olan Süleyman K. idaresinde 35 AKU 899 plakalı kamyonet aynı istikamette giden Feyzi Y. idaresindeki 35 AND 507 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosikletin sepetinde yolcu konumunda bulunan Selda S. ve Cevriye B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından yaralıları ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.