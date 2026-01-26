Haberler

Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Harun B'nin (56) kullandığı 35 HVP 82 plakalı kamyonet, Çanakkale- Balıkesir kara yolu Altınoluk Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Harun B. ile kamyonetin kasasında bulunan inşaat işçisi Aynur H'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Fatih A. (33) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
