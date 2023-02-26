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Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı

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Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı

Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan aracın bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu araç, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi Akdoğan'ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Tragger Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

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