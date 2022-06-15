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Kamyona çarpan otomobilde erkek hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Kamyona çarpan otomobilde erkek hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'da aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Bircan Öztürk (27) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'da aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Bircan Öztürk (27) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesinde çevre yolunun Hayrabolu kavşağında meydana geldi. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Bircan Öztürk'ün kullandığı 05 AB 061 plakalı otomobil, aynı yöne giden R.T. (40) yönetimindeki 59 AFJ 976 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bircan Öztürk ile yanındaki E.G. (28), E.A. (25) ve H.E. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bircan Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından kamyon şoförü R.T. gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Hayrabolu Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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