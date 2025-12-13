Sürücüsü manevra yapan kamyonun kasası park halindeki araca hasar verdi

BURSA'da, park halindeki hafif ticari araç nedeniyle ara sokağa dönemediği öne sürülen kamyon şoförü, manevra yaptı. Kamyonun kasasıyla araca zarar veren sürücü, uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kestel ilçesi Vani aMehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 33 DSG 19 plakalı hafif ticari araç nedeniyle ara sokağa dönemeyen 16 BMT 99 plakalı kamyonun şoförü, geri manevra yaparak sokağa girdi. Ardından tekrar ilerleyen ve direksiyonu sağa kıran şoförün kullandığı kamyonun kasası, park halindeki hafif ticari araca sürterek zarar verdi. Kamyon şoförü bölgeden ayrılırken, olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.