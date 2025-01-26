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Kamyon Kasasındaki Çöpler Arasından 1,5 Kilogram Uyuşturucu Çıktı

Kamyon Kasasındaki Çöpler Arasından 1,5 Kilogram Uyuşturucu Çıktı
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İzmir'in Urla ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, çöpler arasında gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyon sürücüsü N.A. tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Urla Yenice Otoyol Jandarma timleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyon kasasında yapılan aramada, çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili kamyon sürücüsü N.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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