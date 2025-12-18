Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Çorum'un Kargı ilçesinde balık yemi yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve itfaiye müdahale etti.
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
S.T. (45) idaresindeki 34 FIH 384 plakalı balık yemi yüklü kamyon, Çorum-Sinop kara yolu Kargı Karagöl mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü, Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Sinop kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.