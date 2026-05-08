Kamu-İş Konfederasyonu: ODTÜ Ruhu Bayrağa Saygısızlık Yapmadı, Yapmaz

(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu, ODTÜ 37. Uluslararası Bahar Şenliği'nde etkinliğin önceden kurgulanarak provoke edilmek istendiğini belirterek, "Tarihten bugüne ODTÜ ruhu bayrağa saygısızlık yapmadı, yapmaz. ODTÜ ruhuna yönelik hazımsızlık, halkımızın bayrağına olan bağlılığı üzerinden bu ruha operasyona dönüştürülmüştür" ifadesini kullandı.

Kamu-İş Konfederasyonu, ODTÜ 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında yaşanan olaylara ilişkin "Toplumsal değerlerimizi provokasyonlarınıza alet etmeyin" başlığıyla açıklama yaptı. Türkiye'nin bilimsel birikimi, liyakati ve özgür düşüncesiyle dünya çapındaki gururu olan ODTÜ'nün son günlerde sinsi bir planın ve karanlık provokasyonun hedefi haline getirildiği kaydedilen açıklamada, Geleneksel Bahar Şenliği kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin önceden kurgulandığı açık olan olaylar silsilesiyle gölgelenmek istendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ODTÜ RUHU BAYRAĞA SAYGISIZLIK YAPMAZ"

"Bayrağımız, bu toprakların birleştirici gücü ve Cumhuriyetimizin onurudur. Tarihten bugüne ODTÜ ruhu bayrağa saygısızlık yapmadı, yapmaz. ODTÜ Bahar Şenlikleri ile dışavurulan ve adil ve özgür bir dünya arayışını ortaya konulan parlak zeka her dönem iktidarları rahatsız etmiştir. Olayda ODTÜ ruhuna yönelik hazımsızlık, halkımızın bayrağına olan bağlılığı üzerinden bu ruha operasyona dönüştürülmüştür. Konser sırasında ve olaydan sonra alanda Türk bayraklarının olması bu gerçeği ortaya koyuyor."

"BİLİM YUVASI BİR ARKA BAHÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENMEKTEDİR"

Olayların hemen ardından, henüz hukuki süreç tamamlanmadan sosyal medyada 'gözaltı listelerinin' servis edilmesi ve emniyet birimlerinin bu listelerle eş zamanlı harekete geçirilmesi bu düşüncemizi doğruluyor. Bu süreçteki asıl hedef, iktidarın yıllardır ele geçiremediği ODTÜ'nün muhalif ve özgürlükçü yapısıdır. Olaylar bahane edilerek, üniversitenin kültürel hafızası silinmek, bilim yuvası bir 'arka bahçeye' dönüştürülmek istenmektedir.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Siyasi iktidarı ve onun güdümündeki yapıları, üniversiteleri birer çatışma alanına çevirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz. ODTÜ; rant hırsına, kültürel çoraklaşmaya ve her türlü gerici kuşatmaya karşı boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve yurtsever duruşumuzla, iftiralara karşı ODTÜ geleneğinin ve geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanındayız. Cumhuriyet'in kalelerini provokasyonlarla düşüremeyeceksiniz!"

Kaynak: ANKA