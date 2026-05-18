Haberler

Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işlemlerini kullanarak 23 kişiden 642 milyon lira maddi menfaat temin eden 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2 milyar 764 milyon liralık para trafiği oluşturduğu tespit edildi.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, bakanlık antetli sahte evraklar düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlendi.

Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak, organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 23 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam ediliyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu

Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu