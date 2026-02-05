Haberler

Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kamu idaresinin etkinliğini artırmak amacıyla şikayet mekanizmaları oluşturmanın önemine değindi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bağımsız ve tarafsız yapısı ile başvuruların titizlikle incelendiğini belirtti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Amacımız kamu idaresinin iyi işleyişini denetlemek, kamu hizmetlerinin etkinliği için güçlü bir şikayet mekanizması oluşturmak ve devlet kurumlarına duyulan güveni artırmaktır." dedi.

Akarca, Hitit Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, tarafsız ve bağımsız bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

Kurumda bir başdenetçi, 5 kamu denetçisi ile hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi farklı branşlardan 130 uzmanın görev yaptığını dile getiren Akarca, "Amacımız kamu idaresinin iyi işleyişini denetlemek, kamu hizmetlerinin etkinliği için güçlü bir şikayet mekanizması oluşturmak ve devlet kurumlarına duyulan güveni artırmaktır." diye konuştu.

Gelen başvuruların titizlikle incelendiğini dile getiren Akarca, şunları kaydetti:

"Bir engelli birey için sağlık raporu hayati öneme sahipken, bir öğrenci için okul kantininde satılan ürünlerin tek markaya bağlı olması ya da fiyatların yüksekliği önemli bir sorun olabilmektedir. Bazı öğrenciler okul tuvaletlerinin temizlenmediğini, bazıları spor ve oyun alanlarının yetersizliğini, bazıları ise eğitim materyallerinin pahalı olduğunu ifade ederek kurumumuza başvuruda bulunmaktadır. Öğrencilerden gelen her bir başvuru, o kişi için gerçek ve somut bir soruna işaret etmektedir."

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişine ve kamu hizmetlerinde hakkaniyet anlayışına ilişkin değerlendirmelerin üniversite camiası açısından önemli olduğunu belirterek, "İlgili kurum ve kuruluşlarla kamu yönetimi bağlamında dostane çözümler üreten ve bu yönüyle vatandaşlarımızla birlikte üniversitemiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasında köprü görevi üstlenen bu güzel kurumun kıymetli başkanı ve değerli mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
