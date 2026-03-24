Kamu Başdenetçisi Akarca: Her uyuşmazlık, mahkeme salonlarında çözülmez

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ufuk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Güncel Gelişmeler Işığında Ombudsmanlık Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda; eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ufuk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakan Haliloğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Servet Alyanak, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Kamu Başdenetçisi Akarca, ombudsmanlığın, hukuk devleti ilkesinin, adalet arayışının ve iyi yönetim anlayışının kurumsal bir tezahürü olduğunu söyleyerek, "Modern devlet yapısı büyüdükçe, idari işlemler çeşitlendikçe ve vatandaşın beklentileri arttıkça, idare ile birey arasındaki ilişkinin daha hassas bir zeminde ele alınması zorunlu hale gelmiştir. Nitekim ombudsmanlık kurumu bu ihtiyacın ürünüdür. Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74'üncü maddesine dayanan anayasal bir kurumdur. Kurumumuz, idarenin her türlü eylem ve işlemini, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemekle görevlidir. Bu yönüyle kurumumuz, kamu yönetiminde hak temelli düşüncenin güçlenmesine katkı sunan bir rehberlik görevini de üstlenmektedir. Ombudsmanlık modelinin en önemli gücü, klasik yargısal denetimin dışında kalan bir alanda, daha erişilebilir, daha hızlı ve daha insan odaklı bir denetim imkanı sunmasıdır. Elbette yargı, hukuk devletinin temel güvencelerindendir; ancak her uyuşmazlık yalnızca mahkeme salonlarında çözülmez. Bazen vatandaşın istediği, sesini duyurabilmektir. Bazen meselenin hakkaniyet temelinde yeniden değerlendirilmesidir. Bazen de idarenin, kendi işlemine insan odaklı bir perspektifle tekrar bakmasıdır" ifadelerini kullandı.

'İDARE-BİREY İLİŞKİSİNİ DAHA SAĞLIKLI ZEMİNE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ombudsmanlığın çağdaş kamu yönetiminin tamamlayıcı kurumlarından biri olduğunu belirten Mehmet Akarca, "Çünkü iyi yönetimi salt kurallara indirgemek doğru değildir. İyi yönetim; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, makul sürede işlem yapma, gerekçeli karar verme ve bireyin onurunu gözetme sorumluluğudur. Bugün dünyada kamu yönetimleri mevzuata uygunluk dışında, etik meşruiyet, toplumsal güven ve kurumsal saygınlık üzerinden de değerlendirilmektedir. Vatandaşın devlete duyduğu güven, çoğu zaman verilen hizmetin sonucuyla değil, o sürecin nasıl yürütüldüğüyle şekillenir. Bir kişinin başvurusuna zamanında cevap verilmesi, açık ve anlaşılır bir dil kullanılması, idarenin vatandaşla kurduğu ilişkinin saygı temelinde yürütülmesi, hukuk devleti kültürünün günlük hayata yansımasıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak biz, bu kültürün gelişmesini son derece önemsiyoruz. Kararlarımızla idareye, insan hakları, hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme ufku sunuyoruz. Tavsiyelerimizle, dostane çözüm girişimlerimizle ve kurumsal iletişim faaliyetlerimizle idare-birey ilişkisini daha sağlıklı bir zemine taşımaya çalışıyoruz. Akademi ile ombudsmanlık arasındaki ilişkinin güçlenmesi de bu bakımdan son derece kıymetlidir. Çünkü ombudsmanlık hem uygulamaya hem de teoriye ihtiyaç duyar. Hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, insan hakları ve idare teorisi alanlarında yapılacak her nitelikli çalışma, bu kurumun düşünsel zeminini daha da sağlamlaştıracaktır. Üniversiteler ise bu düşünsel üretimin en önemli merkezleridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı