Kamerun'da toprak kayması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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Kamerun'un başkenti Yaounde'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların ardından Yaounde'de bulunan Maetur Nkomo Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelanda, Ekounou Teknik Lisesi'nin arkasındaki bir ev toprak altında kaldı.

Heyelanda evdeki anne, 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu ile çocukların halası hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan cenazeler morga götürüldü.

Kamerun'da özellikle yağışlı dönemlerde, dik yamaçlardaki plansız yapılaşma ve riskli alanlara inşa edilen konutlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları sık sık can kayıplarına neden oluyor.

Kaynak: AA