Kamerun'da ordunun düzenlediği operasyonda 3 ayrılıkçı Anglofon etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda 3 ayrılıkçı Anglofon öldürüldü. Operasyonda çok sayıda askeri mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2016'dan bu yana süren Anglofon krizi, ordu ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalara neden oluyor.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde ordu birliklerinin düzenlediği güvenlik operasyonunda 3 ayrılıkçı Anglofon (İngilizce konuşan) öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

Birçok askeri mühimmatın ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 3 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Aynı bölgede, 6 Ocak'ta düzenlenen askeri operasyonda 11 ayrılıkçı etkisiz hale getirilmişti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey-Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde, ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
