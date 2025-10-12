Haberler

Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı
Kamerun'da seçmenler, 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemlerine başladı. 31 binden fazla sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemlerinde 8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. 92 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yanı sıra 12 aday daha yarışıyor.

Kamerun'da seçmenler, ülkeyi 7 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Kamerun'da oy verme işlemleri yerel saatle sabah 07.00'de başladı.

Oy verme işlemleri, ülke genelindeki 31 bini aşkın sandıkta devam ediyor.

Ulusal Seçim Kurulu (ELECAM), yaklaşık 8 milyon kayıtlı seçmen bulunduğunu bildirdi.

Toplam 13 adayın yarıştığı seçimde, 92 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya, eski hükümet sözcüsü Issa Tchiroma Bakary ve Kamerun Ulusal Reform Partisi lideri Cabral Libii öne çıkıyor.

Seçim günü boyunca başkent Yaounde, Douala ve Garoua başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ülkede, 1982'den bu yana iktidarda olan Paul Biya, 46 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
