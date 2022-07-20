Kameralar önünde Fahrettin Altun'un telefonuna odaklanan Hakan Fidan'ın videosu olay oldu - Haberler

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Kameralar önünde Fahrettin Altun'un telefonuna odaklanan Hakan Fidan'ın videosu olay oldu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Tahran'da üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken arkasındaki MİT Başkanı Hakan Fidan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un notlarının ve telefonun olduğu noktaya baktığı görüntü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'MİT çalışıyor' ve 'meslek hastalığı' esprileri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

HAKAN FİDAN'IN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı esnada MİT Başkanı Hakan Fidan'ınİletişim Başkanı Fahrettin Altun'un notlarının ve telefonun olduğu noktaya odaklanması dikkat çekti.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞUYOR

Bu anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çok sayıda paylaşım alan video için sosyal medya kullanıcıları 'MİT çalışıyor' ve 'meslek hastalığı' esprileri yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Hakan Fidan Güncel Haberler

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