Kamçatka'daki 8,8 Büyüklüğündeki Deprem, Nükleer Denizaltı Üssünde Hasara Yol Açtı

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Uydu görüntüleri, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin Rybachiy Nükleer Denizaltı Üssü'nde hasara sebep olduğunu ortaya koydu. Görüntüler, üsse ait bir iskelenin ağır hasar aldığını gösterirken, nükleer denizaltıların güvenlik nedeniyle başka iskelelere çekildiğini belirtti.

Uydu görüntüleri, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 30 Temmuz'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün yakınında bulunan Rybachiy Nükleer Denizaltı Üssü'nün hasar aldığını gösterdi.

Merkezi ABD'de bulunan Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve New York Times (NYT) gazetesinin yayımladığı uydu görüntüleri, Kamçatka'daki 8,8 büyüklüğündeki depremin, Rusya'ya ait stratejik öneme sahip bir üsse etkilerini ortaya koydu.

Kayıtlara geçen en büyük depremlerden biri olan Kamçatka depreminden 4 gün sonrasına ait olduğu belirtilen görüntüler, depremin merkez üssüne yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alan Rybachiy Nükleer Denizaltı Üssü'nün hasar aldığını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Rusya'nın Pasifik Filosu bünyesindeki nükleer denizaltıların konuşlandırıldığı üsse ait bir iskelenin ağır hasar aldığı ve bağlantı yerinden ayrıldığı görüldü.

Gemilerin ve 5 nükleer denizaltının, yakınlardaki diğer iskelelere çekildiğine işaret eden görüntülerde, üssün genelinde başka büyük hasar gözlemlenmedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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