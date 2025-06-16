Kamboçya ve Tayland Sınır Anlaşmazlıklarını Görüşmek Üzere Toplandı

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Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Kamboçya-Tayland Ortak Sınır Komisyonu Toplantısı'nda, iki ülkenin yetkilileri sınır anlaşmazlıklarını 'açık ve olumlu' bir şekilde ele aldı.

PUNOM PEN, 16 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Devlet Sınır İşleri Sekreterliği'nden Sorumlu Bakan ve Kamboçya Ortak Sınır Komisyonu Başkanı Lam Chea (sağda önde) ile Tayland Ortak Sınır Komisyonu Başkanı olan Tayland Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Prasas Prasvinitchai (solda önde) Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Kamboçya-Tayland Ortak Sınır Komisyonu Toplantısı'nda mutabık kalınan tutanakları imzaladı, 15 Haziran 2025.

Her iki ülkeden yapılan basın açıklamalarına göre Kamboçyalı ve Taylandlı yetkililer pazar günü sınır anlaşmazlıklarına ilişkin görüşmelerini "açık ve olumlu" olarak tamamladı. (Fotoğraf: Phearum/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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