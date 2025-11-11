Haberler

Kamboçya, Tayland'ın Mayın İddialarını Reddetti

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, Tayland sınırına yeni mayınlar döşendiği iddialarını kesin bir dille reddetti ve iki ülke arasındaki barış sürecine vurgu yaptı.

PUNOM PEN, 11 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya, Tayland sınırında yer alan bölgelere yeni mayınlar döşedikleri yönünde Tayland'ın dile getirdiği iddiaları "kesin dille" reddetti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi gecesi yapılan açıklamada, "Kamboçya Kraliyet Hükümeti, Tayland sınırına Kamboçya tarafından yeni mayınlar döşendiği iddialarını kesin bir dille reddediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada iki ülke sınırındaki mayın tarlalarının büyük bölümünün, yaklaşık otuz yıl süren iç savaştan kaldığı ve zorlu arazi koşulları ile sınır hatlarının netleşmemiş olması nedeniyle henüz temizlenemediğinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Kamboçya hükümetinin, Tayland'ın ortak barış deklarasyonunu askıya alma kararından derin endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "Kamboçya, Ortak Deklarasyonu uygulamaya kararlıdır" denildi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Preah Vihear Tapınağı yakınlarındaki sınır bölgesinde meydana gelen ve iki Taylandlı askerin yaralanmasına neden olan mayın patlamasının ardından pazartesi günü ortak barış deklarasyonunun askıya alınması talimatını vermişti.

İki komşusu, birkaç hafta önce 26 Ekim'deki ASEAN Zirvesi'nde ortak barış bildirisini imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
