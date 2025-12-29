Kamboçya, ateşkesin ardından Tayland'ın hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddiayı reddetti

Kamboçya, Tayland ile 27 Aralık'ta varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin hava sahasını 250'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile ihlal ettiğine yönelik iddiayı yalanladı.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun bugün ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Kamboçya'dan dün yerel saatle gece vakitlerinde havalanan 250'den fazla İHA'nın Tayland'ın hava sahasına girdiğine yönelik iddiaları reddetti.

Savunma Bakanlığının ve yerel yönetimlerin her tür İHA'nın havalandırılmasını yasaklayan kesin talimatlar verdiğini belirten sözcü, hükümetin ve ordunun 27 Aralık'ta Tayland tarafıyla imzalanan "Ortak Bildiri"nin uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Winthai Suvaree dün gece Kamboçya tarafından havalanan 250'den fazla İHA'nın Tayland'ın hava sahasına girdiğini ileri sürmüş, "provokasyon niteliği taşıyan" bu eylemin "Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini savunmuştu.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan ve iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı ASEAN toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.