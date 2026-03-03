Kamboçya, Artan Petrol Fiyatları Nedeniyle Halka Yakıt Tasarrufu Çağrısı Yaptı

PUNOM PEN, 3 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Ticaret Bakanlığı'nın devlet müsteşarı ve sözcüsü Penn Sovicheat, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmeye başlaması nedeniyle halka yakıt tasarrufu çağrısında bulundu.

Sovicheat salı günkü basın toplantısında ülkenin deniz yatağındaki petrol rezervlerinin henüz işlenmemiş olduğuna dikkat çekerek, dizel yakıt ve petrol ürünlerinde tamamen Singapur ve Vietnam gibi ülkelerden yapılan ithalata bağımlı olduklarını belirtti.

Sovicheat, "Uluslararası piyasada petrol fiyatları arttığı için ülkemizde de perakende akaryakıt fiyatlarının yükseldiği doğrudur" dedi.

Durumu yakından izlediklerini kaydeden Sovicheat, petrol fiyatlarında ciddi artış görülmesi halinde benzin tüketicilerinin yükünü hafifletmek amacıyla sübvansiyon sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua