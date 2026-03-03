Haberler

Kamboçya, Artan Petrol Fiyatları Nedeniyle Halka Yakıt Tasarrufu Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya Ticaret Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sonucunda yükselen petrol fiyatları nedeniyle halka yakıt tasarrufu yapmaları çağrısını yaptı. Ülkenin petrol ürünleri ithalata bağımlı olduğu vurgulandı.

PUNOM PEN, 3 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Ticaret Bakanlığı'nın devlet müsteşarı ve sözcüsü Penn Sovicheat, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmeye başlaması nedeniyle halka yakıt tasarrufu çağrısında bulundu.

Sovicheat salı günkü basın toplantısında ülkenin deniz yatağındaki petrol rezervlerinin henüz işlenmemiş olduğuna dikkat çekerek, dizel yakıt ve petrol ürünlerinde tamamen Singapur ve Vietnam gibi ülkelerden yapılan ithalata bağımlı olduklarını belirtti.

Sovicheat, "Uluslararası piyasada petrol fiyatları arttığı için ülkemizde de perakende akaryakıt fiyatlarının yükseldiği doğrudur" dedi.

Durumu yakından izlediklerini kaydeden Sovicheat, petrol fiyatlarında ciddi artış görülmesi halinde benzin tüketicilerinin yükünü hafifletmek amacıyla sübvansiyon sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış