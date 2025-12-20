Kamboçya: Tayland Ordusu Sınırlarımız İçindeki Bir Köprüyü Bombaladı

PUNOM PEN, 20 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya, Tayland ordusunun bir F-16 savaş uçağıyla Kamboçya topraklarındaki beton bir köprüyü bombaladığını açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşar ve Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata cumartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "19 Aralık saat 22.58'de Tayland ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı iki bomba atarak, Oddar Meanchey eyaletinin Chong Kal bölgesi ile Siem Reap eyaletinin Srei Snam bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan sivil O'Jik Köprüsü'nü yıkmıştır" dedi.

Socheata, Tayland ordusunun cumartesi sabahı itibarıyla Kamboçya'daki çeşitli noktalara topçu ateşi açmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son rakamlara göre, çatışmalarda şu ana kadar 18 Kamboçyalı sivil hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Çatışmalar ayrıca 510.000'den fazla kişinin evlerini terk ederek güvenli barınaklara sığınmasına neden oldu.