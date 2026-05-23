Haberler

Kamboçya'da işçileri taşıyan araçların kaza yapması sonucu 14 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya'da aynı gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında giyim fabrikası işçisi 14 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı. Çalışma Bakanlığı, kazaların ardından trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

PHNOM Kamboçya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında giyim fabrikası işçisi 14 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonu fabrika işçilerini taşıyan bir kamyona çarptı.

Söz konusu kazada 9 kişi öldü, 53 kişi ise yaralandı.

Svay Rieng bölgesinde aynı gün meydana gelen ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Çalışma Bakanlığı, yaşanan kazalar sebebiyle "derin bir şok yaşandığını" belirterek, kazaları önlemek için trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı