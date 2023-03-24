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Kamboçya'da Geleneksel Çin Tıbbı Semineri Düzenlendi

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Kamboçya'da Geleneksel Çin Tıbbı Semineri Düzenlendi

PUNOM PEN, 24 Mart (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçyalı tıp personeline akupunktur tekniklerini gösteren geleneksel Çin tıbbı uzmanı, 23 Mart 2023.

PUNOM PEN, 24 Mart (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçyalı tıp personeline akupunktur tekniklerini gösteren geleneksel Çin tıbbı uzmanı, 23 Mart 2023.

Geleneksel Çin tıbbı uzmanları tarafından Kamboçyalı tıp personeline yönelik düzenlenen akupunktur ve Tuina tedavi masajı konulu üç haftalık seminer, Cuma günü sona erdi. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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