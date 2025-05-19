Kamboçya'da Angkor Wat Tapınağına Yıldırım Düşmesi: 3 Ölü

Kamboçya'da Angkor Wat Tapınağına Yıldırım Düşmesi: 3 Ölü
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Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ünlü Angkor Wat tapınak kompleksine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay, geleneksel bir ayin sırasında meydana geldi ve yıldırım koruma sisteminin yetersizliği eleştiriliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ünlü Angkor Wat tapınak kompleksinde yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Siem Reap kentinin 6 kilometre kuzeyindeki Angkor antik şehrinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Budist tapınağına yıldırım düştü.

Olay, yağmur yağarken tapınağın tepesinde düzenlenen geleneksel ayin töreni sırasında meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kamboçya vatandaşı 3 kişinin, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamboçya Kızılhaçı, kurbanların ailelerine yardım paketleri teslim edildiğini doğruladı.

3 kişinin ölümüne, tapınak kompleksindeki yıldırım koruma sisteminin yetersizliğinin yol açmış olabileceği ifade edildi.

Kamboçya Turizm Bakanı Hout Hak, yaptığı açıklamada, olaya yönelik çevrim içi paylaşımların kaldırılmasını talep ederek, "olumsuz bilgilerin" yayılmasının ülkenin turizm sektörüne zarar verebileceğini kaydetti.

Ulusal simge

Ülkenin en ünlü turistik cazibe merkezleri arasında bulunan Angkor Wat tapınak kompleksi, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alana yayılan kompleks, 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Khmer İmparatorluğu'ndan kalıntıları içeriyor.

Tapınağın simgesi, Kamboçya'nın ulusal bayrağında üst ve altta mavi yatay hat arasındaki kırmızı zeminde yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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