Kamboçya Başbakanı ile Çin Dışişleri ve Savunma Bakanları Bir Araya Geldi

PUNOM PEN, 23 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, başkent Punom Pen'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya geldi. Başbakan, ikili ilişkiler ve işbirliğinin daha da derinleştirileceğini söyledi.

Wang ve Dong, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının eş başkanlığında düzenlenen Çin-Kamboçya "2+2" stratejik diyalog mekanizmasının ilk toplantısı için Punom Pen'de bulunuyor.

Hun Manet çarşamba günkü görüşmede, Çin'e karşı izledikleri dostane politikaya sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduklarını belirtti.

Başbakan, Çin ile yakın üst düzey etkileşimlerde bulunarak, kurumsal diyaloğu genişletmeyi ve temiz enerji, tarım, altyapı ve yetenek geliştirme gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Wang ise uluslararası konjonktürün gergin ve kaotik olduğuna işaret ederek, bunun karşısında Çin ve Kamboçya'nın, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini her zamankinden daha fazla güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, iki tarafın da üst düzey temaslarını sürdürmesi, "Endüstriyel Kalkınma Koridoru" ve "Balık ve Pirinç Koridoru'nun" inşasını ortaklaşa teşvik etmesi ve Kamboçya'nın bağımsız kalkınma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.

İki ülkenin de sınır ötesi çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığına karşı kararlı şekilde mücadele edip bunları tamamen ortadan kaldırması gerektiğini belirten Wang, iki tarafın uluslararası çok taraflı meselelerde birbirlerini kararlılıkla desteklemesi ve eşitlik ve adaleti savunmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır anlaşmazlığıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Hun Manet, barış görüşmelerinin ilerletilmesinde Çin'in daha büyük rol üstlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Wang ise Kamboçya ile Tayland arasında etkileşim ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması için daha fazla platform oluşturmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua