Kaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Kaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK'ın 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri uygulamalı tanıttı.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen fuara katılan Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekiler, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Projeleri çok beğendiğini belirten Kaya,, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.