Kaman'da ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi. Şüpheli Ç.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ilçede bulunan Ç.Y'nin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.

Ç.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
