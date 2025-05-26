Kaman'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Boğuldu

Kaman'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Boğuldu
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 'İsa Reis' adlı teknenin alabora olması sonucu 4 kardeşten biri boğuldu. Olay, Hirfanlı Barajı'nda meydana geldi. İsa Laçin boğulurken, diğer 3 kardeşi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj göletine açılan, içerisinde lisanslı balıkçı 4 kardeşin bulunduğu 'İsa Reis' adlı tekne, avlanan balığın yüklenmesi sırasında alabora oldu. Suya düşen 4 kardeşten 3'ü kıyıya yüzüp kurtulurken, İsa Laçin (40) ise boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kaman ilçesi Savcılıkurutlu köyü yakınlarındaki Hirfanlı Barajı'nda meydana geldi. Lisanslı balıkçılık yapan İsa, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kardeşler balık tutmak için Hirfanlı Barajı'na geldi. Tekneye binip gölete açılan 4 kardeş balığa çıktı. Kardeşler, avladıkları balıkları yüklemek istedikleri sırada tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. 3 kardeş kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, İsa Laçin ise boğuldu. Ekipler 3 kardeşi Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, İsa Laçin'in sudan çıkarılan cansız bedeni ise morgu götürüldü.

'TEKNE ALABORA OLUYOR'

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Demiryürek, "Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı olan 4 kardeş 'İsa Reis' adlı tekneyle Hirfanlı Baraj gölüne gümüş balığı avına çıkıyorlar. Lisanslı olarak balıkçılar kooperatifine kayıtlı balıkçı kardeşler. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. Maalesef kardeşlerden en büyüğü olan teknede de adına kayıtlı bulunan İsa Laçin üstündeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor. Diğer kardeşler kıyıya kendi imkanlarıyla çıkıyorlar. Fakat İsa Laçin'i hemen çıkarmak mümkün olmuyor ve kaybediyoruz. 4 kardeşten 1 tanesi vefat ediyor. Şu an itibariyle İsa Laçin'i kaybetmiş bulunuyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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