Haberler

Kamala Harris, 2028 Başkanlık Seçimleri İçin Kapıyı Açık Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, BBC'ye verdiği röportajda 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimali hakkında konuştu. Harris, Donald Trump'ın başkanlığına dair eleştirilerini dile getirerek, bir gün ABD Başkanı olma olasılığını değerlendirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Henüz bitmedim." ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın "koruyucu sınırlarının olmamasına" ilişkin sözlerine de açıklık getirdi. Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.

Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.