Çanakkale'deki "Kalpli Göl"ün güvenliği jandarmaya emanet

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yılın bazı günlerinde pembe renge bürünen "Kalpli Göl"ün korunması amacıyla bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanında yer alan, 2-3 metre derinliğindeki "Pembe Göl"ün, dünyada bu renkteki 8 gölden biri olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca, Ezine ilçesi Dalyan köyünde bulunan ve Kalpli (Pembe) Göl'ün korunması ile ziyaretçilerin güvenliği amacıyla bölgede düzenli devriye faaliyetleri yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.