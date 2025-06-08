Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuru Yusuf Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuru Yusuf Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili için Kırşehir'e giden Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mucur ilçesinde düzenlenen cenaze törenine birçok kişi katıldı.

BAYRAM tatili için geldiği Kırşehir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kayseri'nin Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar (52), Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar, bayram tatili için eşinin memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine geldi. Burada kalp krizi geçiren Taşpınar, hayatını kaybetti. Polis memuru Yusuf Taşpınar için Mucur merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Yusuf Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taşpınar'ın cenazesi, Mucur Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.

'NE OLUR BABAMI ÇIKARIN'

Yusuf Taşpınar'ın çocukları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Babam seni çok seviyorum. Seni üzdüysem, kırdıysam özür dilerim. Ne olur babamı çıkarın. Babamın kesin nabzı atıyor. Ben hissediyorum. Kurban olurum sana babam. Hakkını bizlere helal et, doyamadım sana babam" dedi. Bayram izni için Mucur'a gelen Taşpınar'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Kırşehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca

Premier Lig ekibi Everton, gözünü Mourinho'nun prensine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.