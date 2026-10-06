Kalp krizi geçiren TRT Haber muhabiri Öztürk, Düzce'de toprağa verildi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'de, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün cenazesi Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde bulunan baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine getirildi. Yeşilyayla köyü Camii'nde düzenlenen cenaze programına Düzce Valisi Mehmet Makas, İl protokolü, çok sayıda basın mensubu ile Öztürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı