Kalp Krizi Geçiren Osman Topuksak Pencereden Kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan evinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Osman Topuksak, sağlık ekipleri tarafından pencereden içeri girilerek kurtarıldı. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren kişi, pencereden giren sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak (64), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istedi.
İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girdi.
Evde hareketsiz yatarken bulunan Topuksak'ın kalbinin durduğunu belirleyen ekipler, kalp masajı ile kalbin yeniden çalışmasını sağladı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Topuksak, ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.