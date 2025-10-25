Haberler

Kalp Krizi Geçiren Osman Topuksak Pencereden Kurtarıldı

Kalp Krizi Geçiren Osman Topuksak Pencereden Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan evinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Osman Topuksak, sağlık ekipleri tarafından pencereden içeri girilerek kurtarıldı. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren kişi, pencereden giren sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak (64), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istedi.

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girdi.

Evde hareketsiz yatarken bulunan Topuksak'ın kalbinin durduğunu belirleyen ekipler, kalp masajı ile kalbin yeniden çalışmasını sağladı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Topuksak, ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.