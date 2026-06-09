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Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren İsa Işık, hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne nakledildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Seydişehir'de ikamet eden ve halsizlik, yorgunluk hisseden İsa Işık aniden rahatsızlandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan İsa Işık, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Işık, durumunun ağır olması nedeniyle Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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