Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Erol Özdemir, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Karakavak Mahallesinde yaşayan Erol Özdemir'in (60) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Entübe edilen Özdemir, Millet Bahçesine inen hava ambulans ile Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun