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Nallıhan'da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Nallıhan'da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki S.Ç., önce Nallıhan Devlet Hastanesi'ne, ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hava ambulansına alınan hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Rahatsızlanması üzerine Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç'nin (70) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilen hasta, buraya inen hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA
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