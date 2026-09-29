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Kallas, AB'nin Suriye'de barışçıl geçiş için araçlarını kullandığını söyledi

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Kallas, AB'nin Suriye'de barışçıl geçiş için araçlarını kullandığını söyledi
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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl geçiş için AB'nin siyasi ve ekonomik araçlarını kullandığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile konuşan Kallas, Suriye'nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri almasını istediklerini söyledi.

(ŞAM) - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş sürecine ilerlemesi için AB'nin siyasi ve ekonomik araçlarını kullandığını belirtti. Kallas, " Suriye'nin uluslararası toplumdaki hak ettiği yeri almasını istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile yaptığı basın açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suriye'deki geçiş sürecinin başarısının Avrupa açısından büyük önem taşıdığını belirten Kallas, "AB, Suriye'nin kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için siyasi ve ekonomik araçlarını kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Esad'ın devrilmesinden bu yana AB-Suriye ilişkilerinin önemli mesafe katettiğini belirten Kallas, "Suriye'nin uluslararası toplumdaki hak ettiği yeri almasını istiyoruz ve bunu kalıcı bir ilerlemeye dönüştürmeye yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA
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