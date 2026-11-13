Kallas, AB içi ayrılıkların karşı tarafın işine yarayacağı uyarısında bulundu

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya ile görüşmelerde Avrupa'yı kimin temsil edeceğine ilişkin tartışmalar yerine enerjinin müzakerelerin içeriğine yöneltilmesi gerektiğini belirterek, AB içindeki ayrılıkların karşı tarafın işine yarayacağı uyarısında bulundu.

Kallas, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen AB liderlerinin gayriresmi zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı üye ülkelerin kendisini müzakereci olarak istemediği yönündeki soruya Kallas, tüm üye ülkelerin Haziran 2024'te dış ve güvenlik politikasında Avrupa'yı kendisinin temsil etmesi konusunda anlaştığını belirterek yanıt verdi.

Kallas, liderlerin bu kararı değiştirebileceğini ancak önceliğin görüşmelerin içeriği olması gerektiğini vurgulayarak "Enerjimizi gerçekten müzakerelerin içeriğine odaklamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AB'nin ortak tutumunu korumasının önemine işaret eden Kallas, "Aramızdaki her türlü ayrılık, karşı tarafın işine yarıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri bakanlarıyla güçlü bir ekip halinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Kallas, bakanların her ay bir araya geldiğini ve mevcut istişare mekanizmalarından daha fazla yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Müzakerelere hazırlık kapsamında önce azami taleplerin belirlenmesi, ardından hangi konularda geri adım atılabileceği ve uzlaşılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Kallas, üye ülkelerin belirlediği çerçeveye bağlı olduğunu vurguladı.

Kallas, "Kendimi temsil etmiyorum. İki yıldır yaptığım gibi 27 ülkeyi temsil ediyorum." diye konuştu.

"Rusların beni istemediğini biliyorum"

Rusya'nın kendisini müzakereci olarak istememesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kallas, "Rusların beni istemediğini biliyorum ancak Rusya'yı kimin temsil edeceği konusunda bizim söz hakkımız var mı? Hayır, yok." dedi.

Moskova'nın azami taleplerini kabul ettirmek için karşısında güçlü bir muhatap görmek istemediğini savunan Kallas, Avrupa'yı kimin temsil edeceğini belirleme hakkının Rusya'ya verilmesinin, Moskova'ya sahip olmaması gereken bir etki imkanı sağlayacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanması için Avrupalılara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Kallas, Avrupa'nın müzakere masasında yer almasının yanı sıra görüşmelerin sonucunu da etkilemesi gerektiğini ifade etti.

"Önce ateşkes, sonra barış anlaşması"

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde öncelik sıralamasına ilişkin mutabakata bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Önce ateşkes, sonra barış anlaşması, ardından da diğer konulara ilişkin görüşmeler gelmeli." dedi.

Rusya'nın barış iradesinin görülebilmesi için öncelikle ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Kallas, Avrupa güvenlik mimarisini tartışmaya açmanın dikkati bu hedeften uzaklaştıracağını savundu.

Rusya'nın talep ettiği yeni güvenlik mimarisine ilişkin kırmızı çizgilerin sorulması üzerine Kallas, bu konuyu tartışmaya başlamanın "Rusya'nın kurduğu tuzağa düşmek" anlamına geleceğini ileri sürdü.

Rusya'nın azami taleplerini ortaya koyduğuna işaret eden Kallas, AB'nin de müzakerelere kendi azami talepleriyle başlaması gerektiğini dile getirdi.

Kallas, bu talepleri AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla hazırladıklarını belirterek "Bir taraf azami taleplerle başlar, diğeri hiçbir şey istemezse bu müzakerenin nereye varacağını tahmin edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın savaşta kullanımı

Toplantıda yapay zekayı da ele alacaklarını aktaran Kallas, bu teknolojinin "karanlık yüzünün" Ukrayna'daki savaş alanında görülebildiğini ifade etti.

Kallas, yapay zekayla donatılan insansız hava araçlarının insanları bulup öldürmek üzere eğitildiğini söyleyerek, sivillerin öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA