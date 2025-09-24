Haberler

Kalküta'daki Şiddetli Yağışlar 10 Can Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Kalküta kentinde etkili olan şiddetli yağışlar, elektrik çarpması gibi kazalara yol açarak 10 kişinin ölümüne neden oldu. Bu durum, okullarda eğitime ara verilmesine ve havalimanında çok sayıda uçuşun iptal edilmesine sebep oldu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde, şiddetli yağışların neden olduğu kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Kalküta'da şiddetli yağışlar nedeniyle yetkililer, okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, kentin çeşitli bölgelerinde yağışların neden olduğu elektrik çarpması gibi kazalarda ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle kentte trafik aksadı. Yetkililer, Kalküta'daki havalimanında 62 uçuşun iptal edildiğini, 42 uçuşun ertelendiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.