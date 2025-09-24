Kalküta'daki Şiddetli Yağışlar 10 Can Aldı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde, şiddetli yağışların neden olduğu kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Kalküta'da şiddetli yağışlar nedeniyle yetkililer, okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, kentin çeşitli bölgelerinde yağışların neden olduğu elektrik çarpması gibi kazalarda ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle kentte trafik aksadı. Yetkililer, Kalküta'daki havalimanında 62 uçuşun iptal edildiğini, 42 uçuşun ertelendiğini vurguladı.