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Kalküta'daki Otelde Yangın: 15 Ölü

Kalküta'daki Otelde Yangın: 15 Ölü
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Hindistan'ın Kalküta şehrinde bir otelde çıkan yangında 15 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alındığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin söz konusu yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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