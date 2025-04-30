Kalküta'daki Otelde Yangın: 15 Ölü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin söz konusu yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.