İsrail ordusunun Batı Şeria'da ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli öldü

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Filistinli genç Ömer Suveyraki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıların bir parçası olarak kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin televizyonunun haberine göre, Kalkilya'da vurulan Ömer Suveyraki isimli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerince vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
