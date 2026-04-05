Rusya'nın Kaliningrad kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki 'Giant' alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannıh, "Giant" alışveriş merkezinde yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Besprozvannıh, "Yangında 3 kişi yaralandı. Bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da alışveriş merkezindeki yangının 1500 metrekare alana yayıldığı, merkezden yaklaşık 140 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
